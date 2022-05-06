الجيش الإسرائيلي يقرر تمديد غلق الضفة الغربية حتى الأحد المقبل

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الليلة تمديد غلق الضفة الغربية حتى يوم /الأحد/ المقبل، وذلك بعد وقوع هجوم في تل أبيب أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح شديدة الخطورة.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن هذا القرر تم بعد تقييم الوضع الأمني في اجتماع جمع بين جانتس ورئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس جهاز الـ (شين بيت) رونين بار ومسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن هجوم الليلة في (تل أبيب) يرفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الـ 6 أسابيع الماضية إلى 18 شخصًا، إذ وقعت عمليات مُماثلة في بئر السبع، والخضيرة، وبني باراك (تل أبيب)، وأريئيل.