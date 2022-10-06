قتيلان وحرائق في قصف لمنطقة زابوريجيا الأوكرانية

قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية في وقت مبكر، اليوم الخميس، إن قصفا نفذته القوات الروسية للمنطقة أسفر عن مقتل اثنين على الأقل خلال الليل وتسبب في تهدم أو تدمير عدة مبان سكنية واندلاع حرائق واسعة النطاق.

وكتب ستاروخ على تطبيق تيليغرام "توفيت امرأة في القصف، ومات شخص آخر في الطريق إلى المستشفى جراء 7 ضربات روسية" وأضاف "لا يزال خمسة على الأقل أسفل أنقاض المباني. تم إنقاذ الكثير من الناس من بينهم طفلة في الثالثة تتلقى الرعاية المطلوبة. عمليات الإنقاذ مستمرة".