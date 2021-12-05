مليشيات الحوثي تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستي

قالت وسائل إعلام يمنية، صباح الأحد، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، استهدفت مدينة مأرب بصاروخ باليستي ودأبت المليشيات الانقلابية على استهداف المدنيين في مأرب بالصواريخ الباليستية إيرانية الصنع.