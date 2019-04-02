الرئيس الكازاخي الجديد لا يعتزم تغيير تركيبة الحكومة الحالية

أكد الرئيس الكازاخي الجديد، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يرى ضرورة لتغيير الحكومة الحالية، كونها تشكلت حديثا.

وقال توكايف، في أول مقابلة بعد توليه منصبه مع صحفيتي "إيجيمان كازاخستان" و"أيكن":" "إذا تغير الرئيس، هذا لا يعني بأن هناك ضرورة لتغيير الحكومة أيضًا"، مشيرا إلى أن "الحكومة قد تم تشكيلها حديثا"".

وأضاف الرئيس الجديد:" أمامنا كتلة كبيرة من القضايا التي يتعين حلها، و الوزراء تلقوا التعليمات المحددة، فضلا عن ذلك هناك قضايا موسمية أيضا — الفيضانات ، حملات الذرع لذلك ، لا أرى ضرورة لتغيير الحكومة ".

في الوقت نفسه، أكد توكايف أن "عمل الأعضاء الفرديين في مجلس الوزراء سيتم تقييمه بالنتائج".