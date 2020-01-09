هيئة الطيران المدني في إيران تؤكد الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها
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هيئة الطيران المدني في إيران تؤكد الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت "مشكلة فنية" قبل تحطمها

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العرب اليوم - هيئة الطيران المدني في إيران تؤكد الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت "مشكلة فنية" قبل تحطمها

تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران
طهران - العرب اليوم

هيئة الطيران المدني في إيران تؤكد الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت "مشكلة فنية" قبل تحطمها





 

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هيئة الطيران المدني في إيران تؤكد الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها هيئة الطيران المدني في إيران تؤكد الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها



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