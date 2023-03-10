إحباط هجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى العراقية

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم إحباط هجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي شرقي قضاء المقدادية في محافظة ديالى شمال شرق العراق.

وقال المصدر إن قوة أمنية أحبطت تعرضا لعناصر داعش على نقطة مرابطة في عمق البساتين قرب منطقة البينكاني شرق قضاء المقدادية دون أي إصابات بشرية.

من ناحية أخرى أعلنت جهات أمنية عن الإطاحة بعنصرين في داعش في قضاء الشرقاط شمال العراق، وذكرت في بيان أنه تم نصب كمينين محكمين في ناحية آشور، أسفرا عن إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء.