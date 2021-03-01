نتنياهو يقول إن تفجير السفينة الإسرائيلية عمل إيراني ويتجنب الإجابة عن سؤال حول الرد المحتمل

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، باللوم على إيران في تفجير استهدف سفينة إسرائيلية بالخليج، لكنه تجنب الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد وفي اتهامه لإيران، قال نتنياهو: "كانت حقا عملية إيرانية...هذا واضح" وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل سترد على حادث الجمعة قبالة ساحل عمان، كرر نتنياهو تصريحاته السابقة بشأن عزمه "منع إيران من تطوير قدرات نووية".