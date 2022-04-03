سلسلة انفجارات تهز أوديسا الأوكرانية جراء القصف الروسي
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سلسلة انفجارات تهز أوديسا الأوكرانية جراء القصف الروسي

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العرب اليوم - سلسلة انفجارات تهز أوديسا الأوكرانية جراء القصف الروسي

سلسلة انفجارات تهز أوديسا الأوكرانية جراء القصف الروسي
كييف - العرب اليوم

أفاد الأحد، باستهداف مخازن للوقود في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات عدة في المدينة. كما أشار الإعلام الأوكراني لغارات جوية روسية ضربت مدينة أوديسا جنوب البلاد، مضيفا أن الدفاعات الأوكرانية تصدت للغارات الروسية ودمرت صواريخ عدة.  كما أفاد الإعلام الأوكراني باندلاع حرائق عدة في مدينة أوديسا جراء القصف الروسي، وتصاعد 3 أعمدة من الدخان الأسود في منطقة صناعية بالمدينة. وطالبت السلطات المحلية في أوديسا من سكان المدينة بإغلاق النوافذ.  وتزامناً، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن البحرية الروسية تمنع الإمدادات عن أوكرانيا من البحر الأسود وبحر آزوف.  هذا وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجيش الروسي الذي انسحب من مناطق في محيط كييف قام بزرع مئات الألغام قبل انسحابه.

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سلسلة انفجارات تهز أوديسا الأوكرانية جراء القصف الروسي سلسلة انفجارات تهز أوديسا الأوكرانية جراء القصف الروسي



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