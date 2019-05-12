الجيش اليمني يحبط هجوم ميليشيا الحوثي في الصفراء ويسقط قتلى

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمدفعية قوات التحالف، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية الصفراء في صعده، وأوضح قائد لواء الكواسر، أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوما للمليشيا الانقلابية في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة ولقي العديد من عناصر الميليشيا مقتلهم وأصيب آخرون.

وأكد المرقشي أن العملية جاءت بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من ميليشيا الحوثي.

الحوثيون يتقدَّمون في الضالع إثر خلافات داخل قوات التحالف

وفي محافظة الضالع، أفادت مصادر ميدانية بسقوط عشرات القتلى و الجرحى في صفوف الميليشيات في مواجهات مع القوات المشتركة والحزام الأمني شمالي المحافظة، وقالت المصادر إن القوات المشتركة والحزام الأمني استدرجت عناصر مليشيات الحوثي إلى كمين محكم في منطقة قردح شمالي مديرية قعطبة، شمالي الضالع، وشنّت هجوما عليهم أسفر عن سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح، كما تصدت لهجوم للحوثيين في جبهة العبارى ـ حبيل مشيّع ـ الريبي غربي مديرية قعطبة.

وما تزال القوات المشتركة والحزام الأمني تمشيط بعض الأحياء في مدينة قعطبة والتي شهدت نزوحا للسكان بعد تحولها إلى ساحة حرب شرسة مع المتمردين الحوثيين، في حين استهدفت مقاتلات التحالف في الساعات الأولى من فجر الأحد، تعزيزات للحوثيين شمالي قعطبة. وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت في وقت سابق غارات متفرقة، استهدفت جيوب الحوثيين في بعض أحياء المدينة، علاوة على تعزيزات للمليشيات الحوثية في جسر الشيم.

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