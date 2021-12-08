إصابة مستوطنة بعملية طعن بحي الشيخ جراح في القدس والمنفذ فتاة

أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة مستوطنة بجروح خطيرة، في عملية طعن بحي الشيخ جراح في القدس، لافتة إلى أن منفذ حادثة الطعن فتاة.وقال نداف ماتزنر، نائب المتحدث باسم "نجمة داوود" الحمراء: "كان هناك ضجة كبيرة في مكان الحادث عندما وصلت فرق الإسعاف، وكانت المرأة المصابة مضطربة، وتم نقلها الى مستشفى هداسا بجبل المشارف".وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن الشرطة الإسرائيلية باشرت عمليات البحث عن المنفذ الذي فر من مكان الحادث.