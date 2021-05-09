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اندلاع حريق في مصفاة حمص وسط سورية

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العرب اليوم - اندلاع حريق في مصفاة حمص وسط سورية

اندلاع حريق في مصفاة حمص وسط سوريا
دمشق - العرب اليوم

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأحد، أن السلطات تعمل على إخماد حريق اندلع في المصفاة الرئيسية في حمص غربي سوريا.وقال، سليمان محمد حول، مدير المصفاة: فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق نشب بوحدة التقطير 100 نتيجة تسريب من إحدى المضخات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

​وأكد مدير مصفاة حمص، أنه لا أضرار بشرية في الحريق وفرق الإطفاء تعمل على إخماده، بحسب الوكالة.

مصفاة حمص إحدى مصفاتي تكرير النفط الوحيدتين في سوريا، وهي تعمل بطاقة 110,000 برميل يومياً، لتكون الأقلّ من بين المصفاتين حيث تفوقها مصفاة بانياس بإنتاج 130,000 ألف برميل في اليوم.

 

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اندلاع حريق في مصفاة حمص وسط سورية اندلاع حريق في مصفاة حمص وسط سورية



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