الجيش اليمني يعلن أن الحوثيون خرقوا الهدنة بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب

قالت قوات الجيش اليمني، الجمعة، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تواصل تصعيد خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة لليوم السادس على التوالي، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومارب.