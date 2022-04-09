الجيش اليمني يعلن أن الحوثيون خرقوا الهدنة بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب
آخر تحديث GMT18:51:17
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الجيش اليمني يعلن أن الحوثيون خرقوا الهدنة بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب

العرب اليوم -

العرب اليوم - الجيش اليمني يعلن أن الحوثيون خرقوا الهدنة بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب

الجيش اليمني يعلن أن الحوثيون خرقوا الهدنة بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب
عدن- العرب اليوم

قالت قوات الجيش اليمني، الجمعة، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تواصل تصعيد خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة لليوم السادس على التوالي، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومارب.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجيش اليمني يعلن أن الحوثيون خرقوا الهدنة بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب الجيش اليمني يعلن أن الحوثيون خرقوا الهدنة بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب



أخبار ذات صلة

GMT 17:41 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في وسط البلاد
العرب اليوم - الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في وسط البلاد

GMT 17:37 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

الدفاع الروسية تعلن القوات الروسية تعترض سفينة حاولت تهريب قادة "آزوف" والمرتزقة من ماريوبول
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن القوات الروسية تعترض سفينة حاولت تهريب قادة "آزوف" والمرتزقة من ماريوبول

GMT 16:09 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

اعتقال داعشي أجنبي في تونس
العرب اليوم - اعتقال داعشي أجنبي في تونس

GMT 16:06 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

الدفاع الروسية تعلن تدمير 65 موقعاً عسكرياً بينها مراكز قيادة واتصالات
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تدمير 65 موقعاً عسكرياً بينها مراكز قيادة واتصالات

GMT 15:26 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

انفجار في معمل حديد شمالي العراق
العرب اليوم - انفجار في معمل حديد شمالي العراق

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:45 2022 الخميس ,07 إبريل / نيسان

النجمات يتألقن بالقفطان المغربي في شهر رمضان
العرب اليوم - النجمات يتألقن بالقفطان المغربي في شهر رمضان

GMT 06:58 2022 الجمعة ,08 إبريل / نيسان

جبل حفيت تجربة مُشوقة لمحبي المغامرة في الإمارات
العرب اليوم - جبل حفيت تجربة مُشوقة لمحبي المغامرة في الإمارات

GMT 15:11 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

موضة ديكورات الحمام الأكثر رواجاً في 2022
العرب اليوم - موضة ديكورات الحمام الأكثر رواجاً في 2022

GMT 13:36 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن ما يحدث في بوتشا يمثل جرائم حرب
العرب اليوم - رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن ما يحدث في بوتشا يمثل جرائم حرب

GMT 13:14 2022 السبت ,09 إبريل / نيسان

موقع "يوتيوب" يحجب حساب قناة البرلمان الروسي
العرب اليوم - موقع "يوتيوب" يحجب حساب قناة البرلمان الروسي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:32 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 23:46 2021 الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

بريشة : سعيد الفرماوي
العرب اليوم - بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 02:16 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

سعاد حسني تتقن دور البنت الشقية بفيلم "صغيرة على الحب"
العرب اليوم - سعاد حسني تتقن دور البنت الشقية بفيلم "صغيرة على الحب"

GMT 06:11 2015 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر

تقرير مفصل عن سيارة "بيجو" العائلية من طراز "5008"
العرب اليوم - تقرير مفصل عن سيارة "بيجو" العائلية من طراز "5008"

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 17:24 2017 الأحد ,16 إبريل / نيسان

القويز ينفي أنباء عن عمليات بيع للملاك في السوق السعودية
العرب اليوم - القويز ينفي أنباء عن عمليات بيع للملاك في السوق السعودية

GMT 02:12 2017 الجمعة ,05 أيار / مايو

مستشفيات تونس تكشف تعدد حالات الوفاة أثناء حصص الرقية الشرعية
العرب اليوم - مستشفيات تونس تكشف تعدد حالات الوفاة أثناء حصص الرقية الشرعية

GMT 13:10 2019 الجمعة ,24 أيار / مايو

مدير شرطة منطقة حائل يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
العرب اليوم - مدير شرطة منطقة حائل يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

GMT 23:02 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

"الفيحاء" يفوز على "الفتح" في الوقت القاتل في الدوري السعودي
العرب اليوم - "الفيحاء" يفوز على "الفتح" في الوقت القاتل في الدوري السعودي

GMT 20:10 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

مغربيّة تتحوَّل إلى وحش كاسر وتقتل أخاها لأنها "تُحبّه"
العرب اليوم - مغربيّة تتحوَّل إلى وحش كاسر وتقتل أخاها لأنها "تُحبّه"

GMT 15:04 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

تونس تتمسك بقرار منع طيران الإمارات وتطالب أبوظبي باعتذار علني
العرب اليوم - تونس تتمسك بقرار منع طيران الإمارات وتطالب أبوظبي باعتذار علني

GMT 21:41 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبر

فوز الأهلي و هليوبوليس فى دورى كرة اليد مواليد 2002
العرب اليوم - فوز الأهلي و هليوبوليس فى دورى كرة اليد مواليد 2002

GMT 03:08 2015 الأحد ,21 حزيران / يونيو

الشعلة يودع الدوري السعودي بفوز شرفي على الفيصلي
العرب اليوم - الشعلة يودع الدوري السعودي بفوز شرفي على الفيصلي

GMT 09:12 2017 الأحد ,23 إبريل / نيسان

صورة جريئة لنيرمين الفقي تُظهر زيادة في وزنها
العرب اليوم - صورة جريئة لنيرمين الفقي تُظهر زيادة في وزنها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab