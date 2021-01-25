نيبينزيا يدعو إدارة بايدن لدعم المبادرة الروسية لعقد قمة خماسية لمجلس الأمن

نصح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الإدارة الأميركية الجديدة بدعم فكرة عقد القمة "الخماسية" لمجلس الأمن الدولي التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "تاس": "لقد جاءت إدارة أميركية جديدة، ويجب أن تجيب على هذه المبادرة، التي لا تزال على الطاولة، ومهمة لإجراء محادثات مباشرة".

وأضاف أنه كان سيدعم هذه المبادرة لو أنه كان في مكان الإدارة الأميركية.هذا وقد أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق عن ترحيبها بمبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد قمة لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، (روسيا، الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا، فرنسا) لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة".