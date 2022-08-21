مقتل 6 ضباط حوثيين خلال مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية رغم سريان الهدنة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس السبت، عن مقتل 6 من ضباطها في مواجهات مع القوات الحكومية، رغم سريان الهدنة بين الطرفين وأشارت إلى أن "العناصر الستة قتلوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى معارك مع القوات الحكومية.