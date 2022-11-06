إصابة العشرات في نيويورك جراء حريق ناجم عن بطارية أيون الليثيوم

أُصيب 38 شخصاً بجروح جراء حريق في نيويورك قد يكون ناجماً عن بطارية أيون الليثيوم كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر، وفق ما أفاد مسؤولون بالمدينة لوسائل إعلام أميركية. وهناك جريحان في حال خطرة و5 مصابين بجروح بالغة جراء الحريق الذي اندلع في مبنى سكنيّ بمنطقة مانهاتن، وفق ما أوردت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مفوّضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا.