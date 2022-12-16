مقتل عشرة أشخاص على الأقل في انهيار أرضي بماليزيا

قتل مالا يقل عن عشرة أشخاص بعد أن ضرب إنهيار أرضي منطقة تخييم في ماليزيا اليوم الجمعة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الماليزية عبر فيسبوك، إنه تم إنقاذ 60 شخصا من الانهيار الأرضي. وأضافت أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح.

ويعتقد عمال الإنقاذ أن نحو 94 شخصا كانوا في موقع التخييم في باتانج كالي، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمالي العاصمة كوالالمبور، عندما وقع الانهيار الأرضي حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة (1900 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش ).

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم سيتوجه إلى موقع الحادث في وقت لاحق اليوم الجمعة.