ماكرون يؤكد لباشينيان استعداده لإيجاد حل عادل للنزاع في قره باغ

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، عن استعداده لإيجاد حل عادل للنزاع في ناغورني قره باغ وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، يوم الخميس، إن ماكرون أطلع باشينيان خلال المكالمة على نتائج الاجتماع الذي عقده في الإليزيه اليوم لحشد الدعم الإنساني لأرمينيا وأفاد البيان بأن ماكرون "أعرب عن رضاه عن وقف الأعمال القتالية، وذكر بالصداقة التي يكنها لأرمينيا وشعبها وكذلك باستعداده لإيجاد حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لجميع الأطراف في ناغورني قره باغ".