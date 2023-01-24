السلطات الأميركية توقف مسؤولاً فيدراليا سابقا على صلة بثري روسي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّ مسؤولاً كبيراً سابقاً في الشرطة الفدرالية تمّ توقيفه في الولايات المتحدة بسبب صفقات مشبوهة أجراها مع جهات أجنبية، وخصوصاً مع الأوليغارشي الروسي أوليغ ديريباسكا. وقالت الوزارة في بيان إنّ تشارلز مكغونيغال (54 عاماً) كان يترأّس وحدة مكافحة التجسّس في مكتب التحقيقات الفيدرالي بنيويورك قبل تقاعده في عام 2018.