تنتهى غدًا الجمعة 15 يناير الجارى، الفترة الزمنية المخصصة للفصل الدراسى الأول لشرح مناهج الترم الأول من خلال التعليم عن بعد بدون محذوفات، وبعد توقف الدراسة نهاية ديسمبر الماضى وتحويلها إلى نظام التعليم أون لاين خلال الفترة من 2 حتى 15 يناير الجارى.وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن شرح المناهج متوفر طوال فترة إجازة نصف العام الدراسى وستستمر القنوات والمنصات فى توفير المراجعة للطلاب استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى من المقرر أن تنطلق بعد 20 فبراير المقبل لتقييم الطلاب.وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد عدم بدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 23 يناير الجارى على التابلت من المنزل، قائلا: هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وكانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت 2 يناير الجارى، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.