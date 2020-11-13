مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 12 حالة جديدة وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 110095 حالةً من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و 6417 حالة وفاة.