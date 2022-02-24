الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 6 طائرات روسية

أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، أنه دفاعاته الجوية أسقطت 5 طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي، في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني: "أسقطت 5 طائرات ومروحية تابعة للمعتدي".