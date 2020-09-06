تعرض عدد من الأشخاص للطعن وسط مدينة برمنغهام البريطانية والشرطة البريطانية تعلن عن حادث خطير
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تعرض عدد من الأشخاص للطعن وسط مدينة برمنغهام البريطانية والشرطة البريطانية تعلن عن "حادث خطير"

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العرب اليوم - تعرض عدد من الأشخاص للطعن وسط مدينة برمنغهام البريطانية والشرطة البريطانية تعلن عن "حادث خطير"

الشرطة البريطانية
لندن - العرب اليوم

تعرض عدد من الأشخاص للطعن وسط مدينة برمنغهام البريطانية والشرطة البريطانية تعلن عن "حادث خطير"

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تعرض عدد من الأشخاص للطعن وسط مدينة برمنغهام البريطانية والشرطة البريطانية تعلن عن حادث خطير تعرض عدد من الأشخاص للطعن وسط مدينة برمنغهام البريطانية والشرطة البريطانية تعلن عن حادث خطير



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