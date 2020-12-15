تحركات بحرينية لوقف انتهاكات قطر

بدأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني التحرك لوقف انتهاكات قطر ضد الصيادين، ومحاولة تهديدها أمن البلاد يأتي هذا بعد قيام دوريات أمن السواحل القطرية بإيقاف طراد بحريني بمنطقة "فشت الديبل" وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة بالدوحة، في ثاني واقعة استفزازية خلال أيام بعد اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري" وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الإثنين، أنها "ستشرع في تحركات نيابية لوقف التصرفات القطرية التي تهدد مصالح المواطنين والصيادين في مياه البحرين الاقليمية، وتحاول تهديد أمن مملكة البحرين ومواطنيها."

جاء ذلك إثر لقاء اللجنة مع الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني وأعربت اللجنة عن "تأييدها لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية، لضمان عدم تكرار السلوك القطري المرفوض، والالتزام بالحكمة وضبط النفس حيال التصرفات القطرية المتهورة والخطيرة" وأكدت اللجنة أن تصرفات قطر "تخالف العادات والأعراف التقاليد، وتتجاوز النظام الأساسي لمجلس التعاون" وحملت الجانب القطري "المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات"، وأكدت على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.