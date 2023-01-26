هجوم يستهدف وزير الصحة البريطاني السابق في مترو أنفاق لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل للاشتباه في اعتدائه على وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك في مترو أنفاق لندن.وتردد أن هانكوك لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع ، والذي بدأ في محطة وستمنستر قبل أن يواصل ركوب قطار أنفاق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وقالت الشرطة: "تم اعتقال رجل /61 عاما / للاشتباه في ارتكابه اعتداء وجريمة تتعلق بالنظام العام ولا يزال رهن الاحتجاز".