الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، مضيفة أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج وذكرت اللجنة أنها سجلت 15 إصابة جديدة بلا أعراض، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86307 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.