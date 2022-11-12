إصابة 4 أشخاص جراء حادث إطلاق النار في كندا

أفادت مصادرنا بارتفاع عدد الجرحى جراء حادث إطلاق النار في كلية كندية إلى 4 أشخاص ونقل عن الشرطة بمدينة كيبيك الكندية: "أصيب 4 أشخاص بجروح في حادث إطلاق النار بالقرب من كلية "Montmorency" في مقاطعة لافال، وتم نقلهم إلى المستشفى".