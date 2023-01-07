طفل يطلق الرصاص على مدرسة في ولاية فرجينيا الأميركية

قالت الشرطة إن طفلًا عمره ست سنوات، أطلق النار على مدرسة وألحق بها إصابات في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية.

وأشار قائد الشرطة ستيف درو، إلى أن الإصابة التي لحقت بالمعلمة التي في الثلاثينات من عمرها تشكل خطرًا على حياتها، على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.