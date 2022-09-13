أوكرانيا تعلن مقتل 59 من القوات الروسية في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت أوكرانيا، مقتل 59 من القوات الروسية وتدمير دبابة، و5 مدافع هاوتزر من عيار 152 ملم و12 مركبة مدرعة في منطقة العمليات الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.