تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الجمعة 14 اكتوبر/ تشرين الأول 2022

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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