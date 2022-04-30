مقتل فلسطيني في مواجهات مع قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم (السبت)، مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان، إن الرجل العشريني أصيب برصاصة في الصدر خلال عملية للجيش الإسرائيلي في بلدة عزون. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت مبكر اليوم، مقتل حارس كان متمركزاً عند مدخل مستوطنة أرييل بالضفة الغربية برصاص مهاجمَين فرّا بسيارة.