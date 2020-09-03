استهداف مقر شركة أمن بريطانية في العراق بصاروخ كاتيوشا

أفادت قناة الغد، في خبر عاجل، باستهداف مقر شركة الأمن البريطانية G4S في العاصمة العراقية بغداد بصاروخ كاتيوشا وقبل قليل، أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بمقتل عدد من عناصر حرس الحدود العراقي في كمين لداعش بمحافظة الأنبار وفي وقت سابق، وقع انفجار هو الثاني من نوعه خلال يوم في العراق، في محافظة الأنبار غربي البلاد، أسفر عن وقوع جرحى.