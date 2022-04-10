لجنة 5+5 التابعة لقيادة الجيش الليبي تعلّق أعمالها لحين تحقيق مطالبها

أعلن ممثلو الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في ليبيا، تعليق كافة أعمال اللجنة في البلاد لحين تحقيق مطالبها، وطالبوا قائد الجيش المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي بين الشرق والغرب. وطالب أعضاء اللجنة أيضاً بإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، متهمين رئيس الوزراء المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، بخرق اتفاق وقف النار. وأبدت اللجنة العسكرية استغرابها مما تقوم به الحكومة المقالة من البرلمان، متهمة الدبيبة بتهديد الأمن القومي للبلاد. ويشارك خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة المجلس الرئاسي السابق، وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في اللجنة.