بايدن يقلب أريزونا وينتصر على ترامب بالولاية التي تعتبر مركز قوة للجمهوريين

تمكن المرشح الديمقراطي، جو بايدن من الانتصار على منافسه الرئيس دونالد ترامب، في ولاية أريزونا، التي تعتبر مركزا قويا للجمهوريين في البلاد، وفيما يلي نقدم لكم نتيجة الفرز وفقا لمؤشر CNN

أريزونا (تمنح 11 صوتا بالمجمع الانتخابي)

فرز 99% من الأصوات

بايدن: 1,668,684 مليون صوت بنسبة 49.4%

ترامب: 1,657,250 مليون صوت بنسبة 49.1%