الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في فرض عقوبات جديدة على روسيا

بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبى من المطاط الصناعى الروسى.

يأتى ذلك فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، فى تصريحات إعلامية، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيجتمع، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو، بزعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لإعلان حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.