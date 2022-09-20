قتيل وإصابات في نابلس جراء اشتباكات بين شبان وعناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية

قتل رجل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات عنيفة في مدينة نابلس بالضفة الغربية بين شبان وعناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، عقب اعتقال المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة.

وأعلنت عائلة فراس فايز يعيش (53 عاما) عن إصابته في الرأس، مما استدعى نقله للمستشفى بحالة حرجة، ليعلن الأطباء عن وفاته في وقت لاحق.

ونعت مجموعة "عرين الأسود" الراحل، ودعت لإعلان الحداد وعدم فتح المحلات التجارية.

من جهتها، أكدت عائلة اشتية نبأ اعتقال نجلها مصعب من قبل جهاز الأمن الوقائي، وقالت "لا صحة للأنباء التي يروج لها بموافقتنا على تسليمه.. الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت مصعب خلال عملية لها في نابلس ونقلته إلى مركز الجنيد".

وأفاد شهود عيان عن سماع دوي إطلاق نار بشكل مكثف وسط نابلس احتجاجا على اعتقال الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية للمطارد اشتية وطبيلة، في حين، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن تسجيل 4 إصابات، واحده بحالة الخطر بالرأس، أعلن عن وفاتها لاحقا.