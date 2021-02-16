حاكم نيويورك يرد على اتهامه بالتستر على وفيات كورونا

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، في مؤتمر صحفي، إن سلطات الولاية قامت دائما وبشكل كامل، بالإعلان عن جميع الوفيات بسبب فيروس كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين.وأضاف كومو: "قامت مديرية الصحة بولاية نيويورك، دائما وبشكل كامل وعلني، بالإبلاغ عن جميع الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في دور رعاية المسنين والمستشفيات".ووفقا له، تم دائما إعلان هذه المعلومات بشكل دقيق جدا.وأشار حاكم الولاية، إلى أن أكثر فئات السكان تعرضا للخطر، توجد دائما في دور رعاية المسنين.وقال: "في جميع أنحاء البلاد، وقعت 36٪ من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، في دور رعاية المسنين".

وتابع الحاكم القول، إن نيويورك تحتل المرتبة 34 من بين 50 ولاية من حيث النسبة المئوية للوفيات في دور رعاية المسنين بالمقارنة مع إجمالي الوفيات.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الجمهوريين في المجلس التشريعي لولاية نيويورك، طالبوا باستقالة كومو، على خلفية معلومات قالت إنه حاول إعاقة الكشف عن بيانات وفيات كوفيد، في دور رعاية المسنين بالولاية.