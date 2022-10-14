انطلاق أعمال قمة رابطة الدول المستقلة في آستانا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

انطلقت في مركز المؤتمرات في العاصمة الكازاخستانية أستانا، أعمال قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشارك في القمة كل من الرئيس التركمنستاني سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن. وكان في استقبال رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف التي تستضيف بلاده هذه القمة.