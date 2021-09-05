ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً اليوم (الأحد)، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان. وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، وقوف السعودية إلى جانب الشعب الأفغاني وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.