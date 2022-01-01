أهالي بلدة تل حميس يرشقون رتلا عسكريا أميركيا بالحجارة وعناصر من قسد تحميه
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أهالي بلدة تل حميس يرشقون رتلا عسكريا أميركيا بالحجارة وعناصر من "قسد" تحميه

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العرب اليوم - أهالي بلدة تل حميس يرشقون رتلا عسكريا أميركيا بالحجارة وعناصر من "قسد" تحميه

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دمشق - العرب البوم

 أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "أهالي بلدة تل حميس اعترضوا رتلا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي كان خارجا من دوار البلدة بمنطقة ريف الحسكة السورية" ونقلت "سانا" عن مصادر محلية قولها إن "أهالي المنطقة اعترضوا رتلا مؤلفا من 5 مدرعات وسيارة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ورشقوه بالحجارة وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة" هذا وأشارت المصادر إلى أن "مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، فرضت طوق حماية حول رتل الاحتلال حتى غادر المنطقة".

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أهالي بلدة تل حميس يرشقون رتلا عسكريا أميركيا بالحجارة وعناصر من قسد تحميه أهالي بلدة تل حميس يرشقون رتلا عسكريا أميركيا بالحجارة وعناصر من قسد تحميه



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