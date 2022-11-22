دخل مسلح منفرد قاعدة عسكرية في الصومال وقتل على الأقل ثلاثة من أفراد قوات حفظ السلام الكينية، في هجوم تبنته "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي. وفي الهجوم الأحدث لمتطرفين يعارضون وجود أجانب في بلادهم، أطلق المسلح نيران سلاحه الناري عشوائيا فأصاب خمسة جنود آخرين قبل أن يسقط قتيلا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول عسكري كيني طلب كتمان هويته لأنه غير مخول بعد بالكشف عن المعلومات.