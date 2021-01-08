رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي يدعو لعزل ترامب فورًا

دعا رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، جيرولد نادلر، إلى ضرورة عزل الرئيس دونالد ترامب فورا من منصبه.وقال نادلر في بيان أمس الخميس: "أحث مرة أخرى على عزل الرئيس وإقالته من منصبه. لدينا فترة محدودة من الوقت للعمل. لا تستطيع الأمة تحمل عملية مطولة وطويلة، وأنا أؤيد إحالة مادة العزل مباشرة إلى مجلس النواب".