حريق كبير بمستودع نفط في دونيتسك بعد قصف أوكراني

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقا كبيرا اندلع في مستودع نفط في منطقة بوديونوفسكي في دونيتسك شرقي أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المنطقة.

وأضافت الوكالة أنه شوهدت النيران، التي بلغ ارتفاعها عشرات الأمتار في منطقة المستودع المحترق، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات حتى الآن بسبب الحريق.