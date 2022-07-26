حريق كبير بمستودع نفط في دونيتسك بعد قصف أوكراني
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حريق كبير بمستودع نفط في دونيتسك بعد قصف أوكراني

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العرب اليوم - حريق كبير بمستودع نفط في دونيتسك بعد قصف أوكراني

كييف - العرب اليوم

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقا كبيرا اندلع في مستودع نفط في منطقة بوديونوفسكي في دونيتسك شرقي أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المنطقة.

وأضافت الوكالة أنه شوهدت النيران، التي بلغ ارتفاعها عشرات الأمتار في منطقة المستودع المحترق، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات حتى الآن بسبب الحريق.

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حريق كبير بمستودع نفط في دونيتسك بعد قصف أوكراني حريق كبير بمستودع نفط في دونيتسك بعد قصف أوكراني



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