روسيا زودت واشنطن على الأرجح بمعلومات عن الطائرة المفقودة

رجحت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن تكون موسكو قد زودت الجيش الأميركي بمعلومات عن طائرة "إيل-20" الروسية المفقودة قبالة الساحل السوري.

ونقلت القناة عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية، أن واشنطن تلقت من دولة أخرى معلومات حول نوع الطائرة وملابسات فقدانها، فيما لم يحدد المصدر الدولة التي أعطت تلك المعلومات، لكنه ألمح إلى أن لدى روسيا فقط البيانات المفصلة المتعلقة بالطائرة المذكورة.