وزير دفاع تايوان يؤكد ان الصين لديها القدرة على القيام بغزو شامل لتايوان
آخر تحديث GMT06:29:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير دفاع تايوان يؤكد ان الصين لديها القدرة على القيام "بغزو شامل" لتايوان

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير دفاع تايوان يؤكد ان الصين لديها القدرة على القيام "بغزو شامل" لتايوان

وزير دفاع تايوان يؤكد ان الصين لديها القدرة على القيام "بغزو شامل" لتايوان
بكين - العرب اليوم

رأى وزير الدفاع في تايوان أن التوتر العسكري مع الصين عند أسوأ مستوياته في أكثر من 40 عاما، وذلك بعد أيام من تحليق أعداد قياسية من الطائرات الصينية في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.وبلغ التوتر مستوى مرتفعا جديدا بين تايبه وبكين التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، وحلقت الطائرات العسكرية الصينية مرارا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.وعلى مدى أربعة أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي، أبلغت تايوان عن دخول قرابة 150 طائرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي.
 
واعتبر وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ ردا على سؤال لنائب في البرلمان بشأن التوتر العسكري الحالي مع الصين، أن الوضع هو "الأخطر" منذ أكثر من 40 عاما منذ أن انضم إلى الجيش.وأضاف أمام لجنة برلمانية تُراجع إنفاقا عسكريا خاصا بقيمة 240 مليار دولار تايواني (8.6 مليار دولار) على أسلحة محلية الصنع تشمل صواريخ وسفنا حربية: "بالنسبة لي كرجل عسكري، هناك حاجة إلى تحرك عاجل".
 
وتقول الصين إنها يمكن أن تستعيد تايوان بالقوة إذا لزم الأمر، أما تايوان فتعتبر أنها دولة مستقلة وستدافع عن حرياتها وديمقراطيتها، وتلقي باللوم على الصين في التوتر.
 
ورأى تشيو أن الصين لديها القدرة بالفعل على غزو تايوان، وستكون قادرة على القيام بغزو "شامل" بحلول 2025.وأضاف: "تمتلك القدرة الآن، لكنها لن تبدأ حربا بسهولة، حيث سيتعين أن تضع في الحسبان أشياء أخرى كثيرة".
 
وأكدت الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة إلى تايوان، التزامها الراسخ بدعم الجزيرة، وانتقدت بكين أيضا. وتلقي بكين باللوم في زيادة التوتر على سياسات واشنطن بدعم تايوان بالأسلحة وإرسالها سفنا حربية للمرور عبر مضيق تايوان.وسيتم توجيه معظم الإنفاق العسكري الخاص في تايوان على مدى السنوات الخمس القادمة لامتلاك أسلحة بحرية منها أسلحة مضادة للسفن، تشمل أنظمة صواريخ يتم نشرها على البر.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير دفاع تايوان يؤكد ان الصين لديها القدرة على القيام بغزو شامل لتايوان وزير دفاع تايوان يؤكد ان الصين لديها القدرة على القيام بغزو شامل لتايوان



أخبار ذات صلة

GMT 05:45 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

حزب التجمع الوطنى للأحرار يفوز بانتخابات مجلس المستشارين فى المغرب
العرب اليوم - حزب التجمع الوطنى للأحرار يفوز بانتخابات مجلس المستشارين فى المغرب

GMT 14:23 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

حريق قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني
العرب اليوم - حريق قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني

GMT 13:59 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

الرئيس السيسي يصدر قراراً بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري
العرب اليوم - الرئيس السيسي يصدر قراراً بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري

GMT 10:40 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة ابتداء من الأسبوع المُقبل
العرب اليوم - السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة ابتداء من الأسبوع المُقبل

GMT 10:21 2021 الإثنين ,04 تشرين الأول / أكتوبر

اطلاق نار في حي جبرة جنوب الخرطوم وأنباء عن مداهمه خلية إرهابية
العرب اليوم - اطلاق نار في حي جبرة جنوب الخرطوم وأنباء عن مداهمه خلية إرهابية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

منى زكي تتألق بإطلالة تضج أنوثة وفخامة

القاهرة - العرب اليوم

خطفت النجمة منى زكي الأنظار على السجادة الحمراء خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020"، بإطلالة تضج أنوثة وأناقة وفخمة تماسب الحدث الاستثنائي.واختارت النجمة المصرية فستاناً أسود اللون من قماش فخم، وجاء متوسط الطول وبأكمام طويلة ويبلغ سعره نحو 3400 دولار أميركي. وأكملت اطلالتها الانيقة حقيبة يد ناعمة من ماركة Dior يصل سعرها الى أكثر من 2200 دولار.ومن الناحية الجمالية، تركت منى شعرها منسدلاً على كتفيها وطبقت ماكياجا بسيطا بألوان هادئة تبرز ملامحها الجميلة والناعمة. وشاركت الممثلة المصرية بمقطع فيديو مع متابعيها واستعرضت اطلالتها الفخمة والانيقة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وانهالت عليها تعليقات الاشادة بأناقتها وقدرتها على الحفاظ على شكلها الطبيعي الجميل من دون عمليات التجميل. قد يهمك أيضا منى زكي تكشف سب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 21:35 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

التنانير الطويلة صيحة رائجة في موسم خريف وشتاء 2021-2022
العرب اليوم - التنانير الطويلة صيحة رائجة في موسم خريف وشتاء 2021-2022

GMT 18:50 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أجمل الحدائق والمحميات الطبيعية بالأردن للتنزه في الخريف
العرب اليوم - أجمل الحدائق والمحميات الطبيعية بالأردن للتنزه في الخريف

GMT 21:32 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

نقاط أساسيّة في ديكورات غرف النوم الفخمة
العرب اليوم - نقاط أساسيّة في ديكورات غرف النوم الفخمة

GMT 18:25 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

الدبيبة يؤكد دعمه لخروج المرتزقة من ليبيا
العرب اليوم - الدبيبة يؤكد دعمه لخروج المرتزقة من ليبيا

GMT 05:26 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أوبرا وينفري تكشف للمذيعة المصرية هدى قطب أسماء أصدقائها الثلاثة المقربين
العرب اليوم - أوبرا وينفري تكشف للمذيعة المصرية هدى قطب أسماء أصدقائها الثلاثة المقربين

GMT 14:32 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مجوهرات من المجموعة الشخصية لـ"هند رستم" في مزاد "سوذبيز"
العرب اليوم - مجوهرات من المجموعة الشخصية لـ"هند رستم" في مزاد "سوذبيز"

GMT 20:38 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

مشروع "أمالا" لؤلؤة مكنونة في قلب الطبيعة بالسعودية
العرب اليوم - مشروع "أمالا" لؤلؤة مكنونة في قلب الطبيعة بالسعودية

GMT 12:27 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار لتزيين حديقة المنزل باستخدام إطارات السيارات
العرب اليوم - أفكار لتزيين حديقة المنزل باستخدام إطارات السيارات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:24 2021 الخميس ,30 أيلول / سبتمبر

كرة القدم على رأس قائمة "إكسبو 2020 دبي" بمشاركة نجوم وأساطير في الحدث العالمي
العرب اليوم - كرة القدم على رأس قائمة "إكسبو 2020 دبي" بمشاركة نجوم وأساطير في الحدث العالمي

GMT 21:54 2021 الأحد ,26 أيلول / سبتمبر

خطة لبناء أطول شبكة نقل كهرباء في العالم بين بريطانيا والمغرب
العرب اليوم - خطة لبناء أطول شبكة نقل كهرباء في العالم بين بريطانيا والمغرب

GMT 23:37 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

الكشف عن سيارة "نيسان جي تي آر" 2022 الجديدة بالعديد من التحديثات الجمالية
العرب اليوم - الكشف عن سيارة "نيسان جي تي آر" 2022 الجديدة بالعديد من التحديثات الجمالية

GMT 23:46 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

"آبل" تواصل مسلسل فشل المفاوضات بشأن سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة وتثير التساؤلات
العرب اليوم - "آبل" تواصل مسلسل فشل المفاوضات بشأن سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة وتثير التساؤلات

GMT 23:32 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

الكشف رسمياً عن "تويوتا كورولا كروس" 2022 بنسخة حافظت على روح التصميم المعروف عنها
العرب اليوم - الكشف رسمياً عن "تويوتا كورولا كروس" 2022 بنسخة حافظت على روح التصميم المعروف عنها

GMT 05:24 2021 الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل توضح أجمل المعالم السياحية في مدينة تبوك
العرب اليوم - تفاصيل توضح أجمل المعالم السياحية في مدينة تبوك

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 13:04 2019 الإثنين ,12 آب / أغسطس

إذاعة الشرق الأوسط تمنع بث "آه يا حنان" لـمصطفى حجاج
العرب اليوم - إذاعة الشرق الأوسط تمنع بث "آه يا حنان" لـمصطفى حجاج

GMT 16:17 2019 الإثنين ,22 تموز / يوليو

تعرَّف على آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها
العرب اليوم - تعرَّف على آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها

GMT 07:59 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

محمود مرسي
العرب اليوم - محمود مرسي

GMT 20:14 2018 السبت ,07 تموز / يوليو

نيمار لم يقدم في كأس العالم ما يؤكّد نضجه بالدرجة الكافية
العرب اليوم - نيمار لم يقدم في كأس العالم ما يؤكّد نضجه بالدرجة الكافية

GMT 19:46 2018 الخميس ,24 أيار / مايو

كالديرون ينتقد منتخب بلاده ويُؤكّد رحيله عن الإسماعيلي ويشكر والدته
العرب اليوم - كالديرون ينتقد منتخب بلاده ويُؤكّد رحيله عن الإسماعيلي ويشكر والدته

GMT 22:23 2018 السبت ,24 آذار/ مارس

اكتشاف عيوب في الهواتف الذكية من تكرار شكاوى المستخدمين
العرب اليوم - اكتشاف عيوب في الهواتف الذكية من تكرار شكاوى المستخدمين

GMT 05:07 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

يعرب القضاة يبذل جهودًا للحصول على إعفاءات جديدة
العرب اليوم - يعرب القضاة يبذل جهودًا للحصول على إعفاءات جديدة

GMT 02:54 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أشهر عارضات الأزياء من وحي أفلام "حرب النجوم"
العرب اليوم - أشهر عارضات الأزياء من وحي أفلام "حرب النجوم"

GMT 03:29 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

منزل مصممة الديكور تراسي بويد في منطقة "تشيلسي"
العرب اليوم - منزل مصممة الديكور تراسي بويد في منطقة "تشيلسي"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab