الخارجية الأميركية تصرح الهجوم على مطار عدن يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن
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الخارجية الأميركية تصرح الهجوم على مطار عدن يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن

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العرب اليوم - الخارجية الأميركية تصرح الهجوم على مطار عدن يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن

وزارة الخارجية الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

الخارجية الأميركية تصرح الهجوم على مطار عدن يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن

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الخارجية الأميركية تصرح الهجوم على مطار عدن يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن الخارجية الأميركية تصرح الهجوم على مطار عدن يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن



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