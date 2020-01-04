التحالف الدولي يؤكد لم ننفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في الأيام القليلة الماضية

نفى التحالف الدولي بقيادة أميركا، اليوم السبت، تنفيذ أي غارات جوية على منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وكان إعلام الحشد الشعبي نفى سقوط القادة الذين تم تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي.