إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس

أصيب العديد من الفلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة نابلس، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح. في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على بناية سكنية في البلدة القديمة بنابلس، تخللها اشتباكات معمقاومين فلسطينيين.