حزب التجمع الوطنى للأحرار يفوز بانتخابات مجلس المستشارين فى المغرب

أعلنت المغرب، فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بانتخابات مجلس المستشارين، وأعلنت الهيئة الانتخابية في المغرب، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يفوز بـ27 مقعدا في الغرفة الثانية للبرلمان.