إصابة المئات من الفلسطينيين جراء استهداف من قبل قوات الاحتلال لمسيرات العودة شرق غزة

أصيب المئات من الفلسطينيين بجروح مختلفة، اليوم ، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركين في مسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة.
وأوضحت مصادر طبية ومحلية في غزة" أن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السياج الفاصل أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين الذين خرجوا في الجمعة الـ 22 لمسيرات العودة مما أسفر عن إصابة 189 فلسطينيا.
وذكرت وزارة الصحة أن 73 إصابة وصلت إلى المستشفيات، فيما تم علاج 116 إصابة ميدانياً في النقاط والمراكز الطبية، مبينة أن من بين الإصابات 50 بالرصاص الحي ، كما أن من بين الإصابات التي وصلت المشافي 10 أطفال و سيدتين.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص الحي إحدى سيارات الاسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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