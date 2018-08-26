إصابة المئات من الفلسطينيين جراء استهداف من قبل قوات الاحتلال لمسيرات العودة شرق غزة



أصيب المئات من الفلسطينيين بجروح مختلفة، اليوم ، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركين في مسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية ومحلية في غزة" أن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السياج الفاصل أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين الذين خرجوا في الجمعة الـ 22 لمسيرات العودة مما أسفر عن إصابة 189 فلسطينيا.

وذكرت وزارة الصحة أن 73 إصابة وصلت إلى المستشفيات، فيما تم علاج 116 إصابة ميدانياً في النقاط والمراكز الطبية، مبينة أن من بين الإصابات 50 بالرصاص الحي ، كما أن من بين الإصابات التي وصلت المشافي 10 أطفال و سيدتين.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص الحي إحدى سيارات الاسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها.