عباس يعلن الحداد الوطني بعد مقتل 21 فلسطينياً في حريق غزة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة "يوم حداد وطني" تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية، واصفا حريق مبنى سكني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين بـ"الفاجعة الوطنية".